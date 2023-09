Da Firenze a Milano, Rivoire a Brera. Storica cioccolateria con ristorante

Inaugura a Milano Rivoire, la storica cioccolateria di Firenze con annessa ristorazione. Lo riporta Gambero Rosso. Il locale sorge nel cuore di Brera ma non sarà l'unico: nel giro di qualche mese a questo di via Formentini se ne aggiungerà un altro a Porta Venezia e poi un terzo a piazza Cadorna.

Il dg di Rivoire: "Il locale di Brera è rivolto soprattutto al mondo degli aperitivi e della miscelazione"

"Se dovessi sintetizzare le diversità – spiega al Gambero, Marco Fallani, direttore generale di Rivoire – direi che questo di Brera è rivolto soprattutto al mondo degli aperitivi e della miscelazione, il locale di Porta Venezia alla clientela del pranzo, e a Cadorna ci concentreremo sulla pasticceria". Pasticceria realizzata tutta a Milano, sotto la guida di un capo "che abbiamo sottratto a un concorrente importante": mentre il cioccolato, fiore all'occhiello del brand, continuerà ad arrivare da Firenze "perché riprodurre altrove il know how che abbiamo maturato a Firenze sarebbe difficile se non impossibile".