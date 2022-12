Da gennaio aumento biglietti Atm. Arriva la conferma di Beppe Sala

Da gennaio aumenterà di 20 centesimi il biglietto del trasporto pubblico a Milano. "Sì - ha confermato il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di Portrait Milano -, precisando che gli abbonamenti non verranno toccati. Toccherà più i biglietti occasionali". "A questo punto dovendo farlo lo facciamo. È una situazione che tocca un po' tutte le grandi città - ha ricordato - . Venerdì incontrerò i sindaci di Roma e Napoli a Roma ma ho sentito il sindaco di Torino e anche lui ha difficoltà".

Sala: "Il trasporto pubblico va finanziato di più dal governo"

"Il trasporto pubblico è la via per risolvere le questioni di inquinamento ambientale ma va finanziato di più dal governo - ha proseguito - . Capisco le difficoltà però se si vuole incentivare lo sviluppo del tpl bisogna fare bene i conti sulle risorse a disposizione". L'aumento ha confermato Sala sarà di "20 centesimi" e scatterà "pochi giorni dopo" il primo gennaio, "è solamente questione di tempi tecnici per poterlo fare", ha concluso.