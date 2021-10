Da Milano a Lecce per promuovere il settore alberghiero



Da Milano a Lecce per rilanciare il settore dell'ospitalità. Appuntamento oggi pomeriggio alle 18:00 con il convegno “Filiera dell’Ospitalità italiana” organizzato da HIDAR Spa - Holding Italiana di Alberghi e Ristoranti al Grand Hotel di Lecce, in Viale Oronzo Quarta, 28. I lavori saranno aperti da Francesco Vivacqua, Presidente HIDAR, che presenterà la Holding e le iniziative finanziarie di partecipazione azionaria che si stanno portando avanti, con particolare attenzione al piano industriale.

Il momento impone soluzioni che siano immediatamente percorribili e capaci di mettere a punto il sistema turistico-alberghiero, adottando strumenti innovativi e schemi di intervento rapidi. Per questo è stata costituita la HIDAR, sottolinea Francesco Vivacqua, “per partecipare ad un nuovo concetto di fruibilità del turismo fondato su una filiera che esalti la centralità degli alberghi ed offra, allo stesso tempo, tutte le altre possibili attività richieste in campo turistico all’interno di un unico circuito. L’attività di partecipazione si realizzerà intervenendo finanziariamente sul capitale entrando con quote azionarie anche rilevanti ma escludendo la gestione. Facciamo il nostro lavoro che è quello di Holding di Partecipazione”. Occorre, in definitiva, un accordo di sistema tra finanza e imprese alberghiere, soprattutto in un contesto ricco di opportunità come quello pugliese. Tanto è stato fatto, ma tanto ancora è possibile fare, rispettando il territorio e le specificità regionali. Non basta agire per cercare la quantità, bisogna sempre di più puntare sulla qualità delle offerte che vengono proposte.



I lavori verranno introdotti da Marco De Marco, commecialista specializzato in finanza agevolata, che ha seguito da vicino la ripartenza di strutture esistenti e la realizzazione di nuove, grazie anche agli aiuti regionali ed europei: “Sicuramente l’asse tra Milano e il Salento funziona bene, anche perché facendo rete si ha la possibilità di fornire maggiori servizi e offrire più possibilità attrattive. Uno dei punti di forza del nostro territorio è l’unione del turismo cosiddetto balneare a quello culturale ed enograstronomico, con molte realtà locali d’eccellenza” che fanno da traino al settore alberghiero. E che possono ancora dare molto in termini di crescita e di sviluppo mirato se ben gestite e, ovviamente, finanziate. All'incontro interverranno anche Mimmo De Santis (Federalberghi Puglia) e di Vittorio Andidero (imprenditore del settore turistico).