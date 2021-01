Da Milano a Roma, ecco l’Internazionale dei “no Stadio”

Gli italiani sono tutti tifosi e tutti allenatori di calcio, ma guai a parlare di nuovi stadi. Da Milano a Roma, passando per Firenze, il mondo di comitati e dei politici che si scontrano con i club è sempre più nutrito.

Secondo quanto riporta il sito true-news quello del Meazza, infatti, non è un caso, anche se per chi lo difende San Siro ha un valore storico di primaria importanza e i progetti di Milan e Inter non sono altro che - nella migliore delle ipotesi - “speculazione immobiliare”. Una bella gatta da pelare per il sindaco Sala.



Proteste che, sempre secondo quanto scrive true-news - Arriveranno anche a Roma, visto che è notizia di questo dicembre il “sì” deciso proveniente dalla sindaca Virginia Raggi al progetto di un nuovo stadio capitolino, con 4 ipotesi in campo per il momento: Tor di Valle, la ristrutturazione del Flaminio, Tor Vergata e Fiumicino. Tutte già a vario modo osteggiate da qualcuno degli attori in campo..