Da Milano a Torino, ma la cena finisce in rapina

Anziano rapinato in casa, 3 arresti tra cui un "basista"

Due uomini, di 21 e 50 anni e una donna di 27 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver picchiato e rapinato in casa un 83enne a Torino. I tre avevano malmenato e minacciato l'anziano per poi portargli via tre orologi preziosi, tra cui due Rolex, per un valore di oltre 74mila euro. I tre persone sono stati arrestati su ordine di custodia cautelare in carcere delle Procura di Torino dai carabinieri della compagnia di Torino San Carlo, con la collaborazione dei reparti territoriali competenti per territorio, a Milano e a Torino. La banda e' ritenuta responsabile, a vario titolo, di rapina concorso tra di loro e lesioni. Il ventunenne e la donna sono residenti a Milano, mentre l'uomo di 50 anni, ritenuto il basista della banda, e' residente a Torino. La vicenda si e' svolta la sera del 15 settembre scorso, a Torino, quando l'anziano aveva invitato a cena un amico per discutere di un progetto di lavoro. Tuttavia, cio' che doveva essere un incontro amichevole si e' trasformato in un incubo quando l'ospite stava lasciando la casa. In quel momento, un uomo e una donna hanno fatto irruzione nell'abitazione.

Gli aggressori hanno portato via due orologi Rolex

L'anziano e' stato picchiato e rapinato, mentre l'ospite e' stato costretto a spogliarsi e a chiudersi in bagno. Gli aggressori hanno portato via due orologi Rolex e un terzo orologio per un totale di circa 74.000 euro. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno rivelato un dettaglio fondamentale. L'amico invitato a cena si e' rivelato essere il probabile basista della banda, il quale avrebbe pianificato l'aggressione insieme alla coppia. L'uomo avrebbe orchestrato l'ingresso dei due complici nell'abitazione dell'anziano, tradendo la fiducia del suo amico. Il presunto basista e' stato identificato come il nodo chiave nella pianificazione e nell'esecuzione del crimine, dimostrando una perfetta correlazione tra i tre individui coinvolti. Tutti e tre sono stati arrestati perche' ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni. I carabinieri stanno verificando se la banda si sia resa responsabile di altre rapine simili.