Da Milano ai laghi, boom del turismo. In Lombardia stime migliori del 2019

Boom di turisti in Lombardia per l'estate in arrivo: da Milano ai laghi, le località della regione si posizionano al vertice delle destinazioni nazionali, accanto a Roma, Venezia e Firenze. I numeri da 'sold out' negli alberghi prospettano risultati migliori dell'anno record del turismo, il 2019.

Barbara Mazzali: "Come titolare del turismo regionale non posso che essere contenta di questo amore che cresce"

Lo evidenziano le stime dell'Assessorato al Turismo, Moda, Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi della Regione Lombardia, guidato da Barbara Mazzali, che indicano già oggi alti tassi occupazione delle strutture per giugno, luglio e agosto. "Sono molto soddisfatta -dice Barbara Mazzali, assessore al Turismo- nel leggere questi dati e mi viene da pensare che all'estero sono 'tutti innamorati pazzi' dei laghi lombardi"! Come titolare del turismo regionale, aggiunge, "non posso che essere contenta di questo amore che cresce. Tutti 'pazzi' anche per la Moda a Milano, dove le sfilate continuano a essere 'volano' indiscusso". Andando avanti, questi tassi tenderanno alla piena saturazione, aggiunge l'assessore".

Mazzali: "Sul lago di Como ci sono già date, a luglio ed agosto, dove molte strutture non hanno più camere disponibili"

Sul lago di Como, precisa, "ci sono già date, a luglio ed agosto, dove molte strutture non hanno più camere disponibili. Nel 2023 supereremo ogni record, andremo oltre i risultati del 2019". Al top si posizionano i laghi lombardi, con quello di Como che registra l'83% delle presenze e il Garda l'81%. Prospettive ottime anche per il lago di Iseo, di cui si attendono dati in elaborazione, ma gli enti turistici locali prospettano un superamento delle presenze dello scorso anno (800mila) e oltre quelle del 2017, anno già 'da primato', spinto dall'installazione del "Ponte galleggiante sulle acque" ("Floating Piers") dell'artista Christo. Tra i laghi 'pedala' anche il Ceresio, sia in termini economici che ambientali, grazie al piste ciclo-turistiche sempre più cercate: qui si registra un incremento del 40% tra il 2021 sul 2020, e le proiezioni del 2022 sul 2023 sono quasi al raddoppio.