Da Milano alla casa di Babbo Natale, il viaggio di Sertori in auto a biometano

Da piazza Città di Lombardia a Rovaniemi, in Finlandia, alla casa di Babbo Natale. Un viaggio partito oggi da Milano alla presenza dell'assessore a Enti locali, montagna, piccoli Comuni e risorse energetiche, Massimo Sertori.

Sertori: “Un viaggio certamente simbolico”

"Un viaggio certamente simbolico, soprattutto perché ha come meta la casa di Babbo Natale, ma che - ha detto l'assessore Sertori - ci consente anche di far conoscere le positività del biometano. Quindi stiamo parlando di sostenibilità e di economia circolare".

“Il biometano abbatte il CO2 e può essere utilizzato per auto”

"In agricoltura - ha ricordato l'assessore - si produce il biometano, che abbatte il CO2 e puo' essere utilizzato per far andare una macchina come, in questo caso, fino a casa di Babbo Natale, quindi al Polo Nord". "Sappiamo tutti - ha continuato l'assessore - che dobbiamo andare verso la decarbonizzazione e dobbiamo cercare di tutelare l'ambiente e dobbiamo farlo anche attraverso l'abbattimento del CO2. Questa e' l'occasione per fare una riflessione rispetto alla transizione che non puo' essere traumatica.

“Dubbi su messa al bando macchine a motore”

Noi abbiamo qualche dubbio rispetto all'ultima direttiva 2035 dell'Unione europea che mette al bando le macchine a motore per introdurre solo quelle elettriche. Il biometano, a esempio, è un'altra fonte che si puo' utilizzare, pero' crediamo che ci sia tutto un comparto, quello dell'automotive, che fa lavorare milioni di persone e che deve essere comunque accompagnato a una fase di transizione, non puo' esserci uno switch traumatico che creerebbe problemi sociali, lavorative e al Pil di tutta Europa". "Quindi - ha concluso l'assessore Sertori - giusto andare verso una direzione di salvaguardia dell'ambiente, l'abbattimento del CO2, la decarbonizzazione, ma deve essere fatto in modo intelligente, utilizzando anche sistemi innovativi come il biometano di economia circolare molto importante che certamente va nella direzione auspicata da tutti".