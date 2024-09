Da Mipel a Lineapelle a Milano ripartono i saloni della moda

Con settembre Milano si prepara a tornare al centro del mondo della moda, nazionale e internazionale. Dal 14 settembre il capoluogo lombardo si riconferma il cuore pulsante del fashion system con il ritorno delle grandi fiere del settore. Si rinnova il patto tra le manifestazioni Lineapelle, MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, The One Milano e Simac Tanning Tech, che inaugurano la stagione fieristica con una visione comune: unire le eccellenze del settore per affrontare le sfide globali.

Da Mipel a Lineapelle a Milano, arriva "Legacy of Style"

Questa collaborazione non è casuale, ma un simbolo della necessità di creare sinergie per sostenere innovazione e tradizione. Dimostrando ancora una volta l'importanza di fare sistema tra comparti con valori condivisi. Per questo motivo, il motto che unisce le manifestazioni quest'anno è "Legacy of Style", un manifesto della visione comune e della collaborazione sinergica tra le tante filiere che contribuiscono a creare il sistema moda. Con oltre 2.090 brand esposti, il 47% dei quali provenienti da più di 60 paesi, le fiere di settembre confermano l’Italia come hub mondiale del fashion. Il made in Italy continua ad attrarre buyer internazionali, consolidando il ruolo di Milano come capitale della moda e del design. Nonostante le previsioni di un lieve rallentamento del settore, con un fatturato stimato di 100 miliardi di euro per il 2024, la moda rimane un pilastro economico fondamentale, oltre ad essere anche un veicolo per promuovere cultura, artigianalità e know-how.