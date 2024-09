Dal 17 settembre ritorna la Milano Fashion Week: 173 eventi di stile e celebrazioni

Dal 17 al 23 settembre, Milano si prepara ad accogliere la Milano Fashion Week Women's Collection con un programma straordinario. La settimana della moda si distingue quest’anno con ben 173 appuntamenti, tra cui 53 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni e 33 eventi speciali. Tra le novità di quest'edizione ci sono le sfilate di Susan Fang, Federico Cina, Chiccomao e Phan Dang Hoang, che debuttano per la prima volta. Il mondo digitale vedrà protagonisti Defaience by Nicola Bacchilega, Francesco Murano, Jacob Cohen, Rè Shui e Viapiave33, aggiungendo un tocco innovativo alla settimana della moda.

Milano Fashion Week, tra stile e festeggiamenti

La Milano Fashion Week di quest'anno non è solo una passerella di moda, ma anche un’importante celebrazione di anniversari significativi. Iceberg festeggerà il suo 50° anniversario con una sfilata Co-Ed diretta da James Long e un party dedicato ai momenti iconici del brand. Laura Biagiotti celebrerà mezzo secolo dalla sua prima sfilata milanese, mentre Redemption segnerà il decimo anno dalla sua nascita. Vogue Italia, per il suo sessantesimo anniversario, presenterà un'esposizione speciale "Sixty Years of Vogue Italia - Sessant'anni di Futuro" a Palazzo Citterio. La settimana si concluderà il 22 settembre con i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, promossi dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con l'Ethical Fashion Initiative e il Comune di Milano.