NeN Energia: "le Basi", servizio digitale che migliora l'utilizzo dell'energia

Da NeN Energia "le Basi", servizio digitale che migliorare l'utilizzo dell'energia

Le Basi: un nome, una promessa. È questo il nuovo servizio pensato per chi ha una fornitura di elettricità con NeN Energia – l’EnerTech del Gruppo A2A che fornisce energia 100% green – dispone di un contatore 2G e vuole approfondire la conoscenza dei propri consumi di casa. Le Basi sfrutta la tecnologia dei contatori di ultima generazione per individuare le attività domestiche che utilizzano più energia e, di conseguenza, provare a modificare le proprie abitudini di consumo per ridurne il peso in bolletta. Grazie a questo nuovo servizio si possono conoscere i dati giornalieri della propria utenza, la "classifica" delle attività che hanno richiesto più energia ed è inoltre possibile costruire una comparazione tra i consumi da mese a mese.

Sintesi chiara e completa della propria spesa energetica.

Gli elettrodomestici e i vari dispositivi vengono suddivisi in gruppi (ad esempio “lavare”, “cucinare”, “riscaldare la casa”, “stand-by”, “veicoli elettrici”), ciascuno dei quali indica i relativi dati in kWh e i costi, oltre alla percentuale di utilizzo maggiore o minore rispetto al mese precedente, fornendo una sintesi chiara e completa della propria spesa energetica. Il monitoraggio dei consumi diventa quindi ancora più semplice: oltre alla media giornaliera e del mese, le Basi permette di individuare anche i “giorni record” in cui si è consumato di più, le fasce orarie in cui si utilizza più energia e confrontare l’intera settimana e il weekend. Le Basi è un servizio 100% digitale a pagamento (ma è gratuito per chi è cliente da più di 3 anni): si usa comodamente dall’app di NeN e non è necessario installare dispositivi, gli unici requisiti richiesti sono un contatore 2G e una fornitura di energia elettrica attiva con NeN.