Da Regione Lombardia 12 mln per riqualificare case Aler

Ulteriori 12 milioni di euro sono stati assegnati da Regione Lombardia ad Aler Milano per la riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale nel quartiere San Siro di Milano. Gli stabili interessati sono quelli di viale Mar Jonio 9, piazza Selinunte 6 e via Morgantini 5. Complessivamente sono coinvolti 195 alloggi popolari. Aler Milano ha gia' definito gli interventi che saranno realizzati nel corso del prossimo triennio.

L'assessore regionale alla Casa, Alan Rizzi: " Si tratta di "interventi importanti"

"La nostra azione programmatica e di governo - commenta il presidente Attilio Fontana, è' "da sempre volta a migliorare la qualita' della vita di tutti i lombardi. Oggi, viste le difficilissime condizioni dovute alle crisi economica, questo impegno e' ancora piu' forte". Si tratta di "interventi importanti - spiega l'assessore alla Casa e Housing sociale, Alan Rizzi - Con questo provvedimento anticipiamo di qualche settimana il cronoprogramma gia' preventivato. In particolare, per l'intervento in via Morgantini prevediamo l'avvio della gara per fine ottobre e l'inizio dei lavori entro maggio 2023".