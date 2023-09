Da Regione Lombardia 7 mln contro il disagio giovanile

Si apre oggi l'avviso pubblico destinato alle ATS per interventi educativi di inclusione sociale rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani.

Regione Lombardia rafforza il suo impegno a sostegno delle famiglie

Con un investimento di 7 milioni di euro a valere sul Programma regionale Fondo Sociale europeo plus, attraverso la misura '#up - percorsi per crescere alla grande', Regione Lombardia rafforza il suo impegno a sostegno delle famiglie e in particolare in favore dei nuclei familiari in cui sono presenti giovani in condizione di disagio.

Elena Lucchini: "Attraverso la nostra rete sociale e sociosanitaria realizzeremo percorsi virtuosi di protagonismo e responsabilizzazione dei ragazzi"

"L'emergenza educativa - ha detto l'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini - va affrontata costruendo una solida alleanza tra istituzioni. Attraverso la nostra rete sociale e sociosanitaria realizzeremo percorsi virtuosi di protagonismo e responsabilizzazione dei ragazzi. Progetti sempre più personalizzati e flessibili a favore degli adolescenti e dei giovani e, per la prima volta da quest'anno, anche dei preadolescenti. Siamo consapevoli che le trasformazioni sociali, economiche e culturali, insieme ai profondi mutamenti dei legami familiari, nonché gli anni della pandemia, abbiano avuto un riflesso significativo sulla condizione di vita delle famiglie".

Lucchini: "Necessario supportare la genitorialità e investire sulla prevenzione"

"Per questo - ha continuato Lucchini - è necessario supportare la genitorialità e investire sulla prevenzione, intercettando tempestivamente situazioni di disagio quali l'isolamento sociale, i comportamenti violenti, l'abbandono scolastico e le dipendenze". "Infine - ha concluso l'assessore - con questa misura potenzieremo i nostri servizi territoriali quotidianamente impegnati ad accompagnare le famiglie che vivono fasi di marginalità e fragilità per offrire ai giovani e giovanissimi le adeguate opportunità di apprendere, sperimentare e sviluppare capacità, aspirazioni e talenti. Per poter crescere alla grande. Per far crescere l'intera comunità".