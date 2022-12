Imprese lombarde, Guidesi: da Regione ulteriori 288 milioni. Video

Imprese lombarde, da Regione ulteriori 288 milioni

“Sono molto soddisfatto di tutto il lavoro fatto a sostegno del nostro tessuto produttivo. Ritengo che si sia fatto tutto quello che si poteva per aiutare il sistema economico lombardo. Siamo sempre partiti da un concetto che riteniamo fondamentale, solo sostenendo le imprese si può sostenere l'occupazione. Mi sento di affermare che anche grazie a sforzi così importanti le imprese non solo hanno retto ma si sono innovate, sviluppate e continuano ad essere la colonna portante del Paese; grazie, infatti, al rilancio della Lombardia c'è stata una tenuta dell'intera Italia". Così l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi presentando il nuovo pacchetto economico messo in campo da Regione Lombardia di 288 milioni di euro.





Guidesi: interventi distribuiti in 6 macro-aree tematiche

"Il lavoro della Regione - ha sottolineato Guidesi - non si ferma e insieme a tutto il sistema lombardo stiamo rispettando la programmazione che avevamo presentato mesi fa: programmazione, flessibilità, innovazione e far sistema, come ci hanno insegnato le tantissime aziende visitate in questi 18 mesi”.



I nuovi interventi si suddividono in 6 macro-aree tematiche:

- investimenti aziendali, attraverso un pacchetto da 210 milioni di euro;

- credito, con il rifinanziamento dello sportello credito adesso evolution per le PMI di 16 milioni;

- sostegno a start up e scale-up deep tech con una misura innovativa che cuba 40 milioni di euro,

- internazionalizzazione con 7 milioni;

- sostegno alle competenze delle PMI, con 5 milioni;

- commercio, attraverso il rifinanziamento del bando distretti del commercio per ulteriori 10 milioni.