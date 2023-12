Da una cantina di Rho spuntano 25 chili di hashish

Dal sequestro in strada in centro a Milano di una pallina di hashish a quello di 25 chilogrammi della stessa sostanza in una cantina a Rho. E' l'esito di un intervento di una pattuglia della squadra Volanti della Questura di Milano iniziato ieri pomeriggio e finito questa mattina. In via Canonica gli agenti hanno controllato un giovane in scooter e lo hanno trovato con pochi grammi di hashish. A quel punto sono andati a casa del 20enne italiano, in cui vive con i genitori in zona Bonola dove hanno scoperto altri 170 grammi, contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

Due giovani arrestati per spaccio

Dall'analisi del suo cellulare, in particolare le chat su Telegram, i poliziotti, guidati dal primo dirigente Giuseppe Schettino e dalla funzionaria Annalisa Stefani, si sono concentrati sulla conversazione che il ventenne aveva con un coetaneo di Rho. Come previsto dal Testo unico sulla droga hanno perquisito d'iniziativa l'appartamento dove abita con la madre e le cantine. Qui i poliziotti hanno scoperto nascosti in alcune valigie impolverate diversi panetti di hashish di partite differenti per i marchi impressi sul cellophane. Entrambi i giovani, con precedenti per lesioni e mai di droga, sono stati arrestati per spaccio in accordo con le pm di turno Francesca Gentilini e Alessia Menegazzo.