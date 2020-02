Dai Pink Floyd ai Muse: Echoes, il film su Thorgerson a Milano

Après-coup Arte Milano, via Privata della Braida 5, e ArteUtopia, presentano giovedì 20 febbraio, alle 19, l’imperdibile documentario: Echoes, il film su Storm Thorgerson, autore delle migliori copertine di Pink Floyd, Muse e molti altri artisti di fama mondiale.

Fotografie, grafica, video, poster e artworks sono il contenuto del video dedicato al grande artista inglese dopo la sua recente scomparsa

Echoes, dai Pink Floyd ai Muse, la cover art secondo Storm Thorgerson (Hipgnosis) ci porterà nel tempio psichedelico e visionario del grande fotografo inglese, dove design, fotografia, cinema e grafica hanno saputo esprimere le intense emozioni di un artista che è ancora un riferimento originale per molti giovani creativi del XXI secolo.

Pochi artisti legati all’iconografia della musica rock hanno avuto un ruolo così determinante ed innovativo come Storm Thorgerson; e non solo perché Storm ha illustrato con le sue nitide e visionarie immagini album ed artisti che oggi sono ormai leggenda: ha fatto di più, ha legato indissolubilmente il suo lavoro a un’idea, allo spirito che quei suoni nuovi diffondevano nella cultura e nella società in cui si formavano.

Utopia e sogno, solennità e magia risolte in un iperrealismo visionario hanno conferito ai suoi lavori quella straordinaria forza evocativa e provocatoria che sono nel DNA stesso della musica rock.

Dai Led Zeppelin a Peter Gabriel, da Paul Mc Cartney ai Nice, dai Cranberries ai Muse e soprattutto i Pink Floyd, amici d’infanzia e poi compagni di vita, le immagini di Storm Thorgerson rimangono come una insuperata sintesi di talento, tecnica e creatività

Il video è stato curato e realizzato da Mark Worden, Claudio Giorgi (quattro terzi) e Luigi Pedrazzi (Arteutopia-milano) in collaborazione con Daniel Abbot (Stormstudio-londra)

Durata 55 minuti circa INGRESSO GRATUITO.

Info: galleria@apres-coup.it