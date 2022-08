Dal 21 al 23 ottobre la nuova edizione di inTOUR

Torna per la sua seconda edizione inTOUR, dal 21 al 23 ottobre 2022: tre giorni di aperture straordinarie - in alcuni casi anche di sedi solitamente chiuse al pubblico - e di attività pensate appositamente per l'occasione, alla scoperta del ricco patrimonio culturale lombardo.

Prendono parte circa 50 tra istituzioni legate al design, atelier, archivi e musei

A prendervi parte sono circa 50 tra istituzioni legate al mondo del design, atelier, archivi d'artista e musei d'impresa diffusi in capoluoghi e località della Lombardia, come Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia e Varese, che partecipano con un ricco programma di iniziative ideato dall'associazione MuseoCity in collaborazione con Circuito Lombardo Musei Design e Museimpresa.

inTOUR suggerisce tredici itinerari

inTOUR suggerisce tredici itinerari che legano per affinità o per vicinanza territoriale le diverse istituzioni partecipanti, in circuiti da percorrere a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici: i visitatori possono così scegliere il percorso più affine ai propri gusti e alle proprie esigenze. Non si tratta comunque di percorsi obbligati: ciascuno è libero di creare i suoi secondo la propria curiosità. Con l'obiettivo di aprire spazi normalmente chiusi al pubblico, di valorizzare un patrimonio poco noto o di approfondire la conoscenza di sedi già celebri con visite ed eventi speciali, inTOUR consente da un lato di praticare quel turismo di prossimità che permette di scoprire le ricchezze artistiche e culturali del proprio territorio e dall'altro di concretizzare quella "rete" così necessaria alla valorizzazione delle diverse istituzioni della Regione.