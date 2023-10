Dal Franchising nuovi scenari: opportunità per start-up e conferme per imprese

Nuove idee e nuovi stimoli, che il comparto del franchising deve cogliere velocemente, emergono dalla prima giornata di Salone Franchising Milano - in programma da oggi fino al sabato 21 ottobre all’Allianz MiCo di Milano.

Sono queste alcune delle osservazioni emerse dall’incontro Stato dell’arte nel #Retail & #Franchising in cui sono stati analizzati i principali trend a livello nazionale ed internazionale. La ricerca, realizzata da Nomisma, ha presentato le criticità del settore ed ha evidenziato lo stato di salute dei vari comparti che compongono le diverse categorie del Franchising, il ruolo dell’innovazione, dai formati emergenti all’omnicanalità, il punto vendita ed il ruolo del Consumatore.

Gli italiani affrontano sempre più strategicamente l’aumento dei prezzi al consumo ricorrendo a nuovi comportamenti per farvi fronte: tra questi l’acquisto di servizi e prodotti in promozione, la rinuncia a beni superflui o l’acquisto in promozione di prodotti che prima non comprava.

Anche in quest’ottica il retail si trasforma per incontrare le nuove esigenze del consumatore, che da un lato fanno riferimento al risparmio, dall’altro riguardano un soggetto che cerca nuove esperienze e nuovi punti di riferimento.

Tra le evoluzioni che oggi cambiano gli esercizi commerciali c’è l’introduzione del metaverso, una strategia che muta la prospettiva in un modo ancora tutto da scoprire, la Responsabilità Sociale di Impresa che rende i prodotti più appetibili per i clienti più attenti a questa tematica, l’innovazione tecnologica, che permette di rendere l’esperienza della visita nello store più interessante e appagante per il cliente finale. Ma a mutare il retail è anche l’introduzione dei big data che cambiano il rapporto con chi acquista, l’omnicanalità, sempre più presente per migliorare i percorsi di vendita e il marketing H2H (Human to Human) che si propone di promuovere i prodotti in modo sempre più personalizzato.

In questo senso oggi la mission del settore franchising diventa intercettare questo consumatore e innovarsi secondo le direttrici che sta seguendo il retail.

I numeri incoraggianti del comparto, che fanno riferimento all’anno 2022, dicono che in Italia il numero di punti vendita in franchising è di 61.162 (+2,2% rispetto al 2021) e degli addetti occupati che sono saliti a 252.848 (+6,2% rispetto al 2021). Le insegne operative sono circa un migliaio (954), stabili rispetto all’anno precedente. il fatturato del comparto nel 2022 ha superato la quota di 30,9 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2021). Nel 2023 si stima una previsione di aumento del fatturato nell’ordine del +3%.