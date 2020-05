Lombardia, spostamenti fuori Regione? Zampa: "Andrà valutata la situazione"

Dalla Lombardia alle altre regioni? Zampa: "Andrà valutata la situazione"



Nessun automatismo. Sul via libera agli spostamenti tra regioni previsti a partire dal 3 giugno "andrà valutata seriamente" la situazione della Lombardia. "E' chiaro che dobbiamo vedere anche lì una vera riduzione". Così Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital.

Sulla stessa linea il ministro Boccia. "Dipenderà dalla condizione di una Regione: se è a basso rischio probabilmente sì. La strada è comunque già tracciata dall'ultimo decreto legge". Così il ministro degli Affari regionali intervistato da 'Mattino Cinque', su Canale 5, sulla possibilità degli spostamenti dal 3 giugno tra regione e regione e la possibilità di fare vacanze in Italia.



"Abbiamo messo in sicurezza la salute e la vita, ora dobbiamo concentrarci sulla necessità di salvare posti di lavoro e rilanciare l'economia. Dalla scorsa settimana - ha evidenziato il ministro -c'è un sistema di monitoraggio che ci consente di sapere regione per regione se è a basso o medio rischio. Una sintesi fatta da vari indicatori". "Se una Regione è ad alto rischio, di sicuro i cittadini non potranno permettersi di andare in altre regioni", sottolinea Boccia. "Sulla mobilità interregionale - ha aggiunto - chiedo solo un po' di pazienza, perché quando apriremo dobbiamo essere sicuri. Le Regioni italiane sono tutte a basso rischio", tranne Molise, Umbria e Lombardia "che spero la prossima settimana diventino a basso rischio".