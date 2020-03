Dalla Patagonia per vedere il Milan: ma il Coronavirus fa rinviare la partita

Dalla Patagonia per vedere il Milan: ma la gara viene rinviata

Ha intrapreso un viaggio di oltre 13mila chilometri dalla Patagonia cilena sino a Milano per coronare finalmente un sogno inseguito da tempo: assistere ad una partita del Milan, sua squadra del cuore. Ma David Mora Cvitanic non aveva fatto i conti con l'allerta Coronavirus, che ha portato al rinvio della partita tra i rossoneri ed il Genoa, originariamente prevista per ieri. Una sfortuna incredibile, ma il giovane tifoso non sembra esserserla presa troppo, almeno a giudicare dalla foto che ha postato sul proprio profilo Twitter, nella quale appare sorridente con il Duomo sullo sfondo. "Non avrò la gioia di tifarti al mitico San Siro — scrive — ma l'amore è grande, mi ha portato dalle terre più a sud del mondo fino a qui. Forza Milan"