Dan Peterson presenta L’Abc del basket, un libro per tutti

Dan Peterson presenta il libro L’Abc del basket, con Alberto Brandi e Dino Meneghin

Si è tenuta giovedì 6 giugno, presso la libreria Feltrinelli Piemonte a Milano, la presentazione del libro L’Abc del basket di Dan Peterson, edito Rizzoli. Con l'autore sono intervenuti anche Alberto Brandi e Dino Meneghin, che hanno dato luogo ad un alley-oop di ricordi andato dritto a punto. La pallacanestro è uno sport in continua evoluzione, dal punto di vista fisico e atletico (e non solo). Ma non può prescindere dai suoi punti fermi: i cosiddetti fondamentali, ovvero i movimenti e le tecniche da padroneggiare per poter scendere in campo a qualsiasi livello. L'obiettivo dell'Abc del basket è proprio quello di insegnarli. Sia ai giovani giocatori sia agli allenatori, a cui il coach vuole rendere omaggio. "Questo libro è anche un riconoscimento verso tutti gli allenatori, per ringraziarli e per facilitarne il lavoro" ha affermato Peterson durante la presentazione. Ma l'Abc del basket è anche "un libro per tutti", che unisce l'intento divulgativo alla raccolta di aneddoti e consigli dei grandi campioni di questo sport.

L'Abc del basket: una guida per tutti ai 12 fondamentali d'attacco

Qual è la posizione corretta per il tiro in sospensione? Come posizionarsi per un taglia fuori? Come dare la giusta spinta e il tocco al palleggio? Come sfuggire al pressing senza perdere la palla? Quali sono le migliori soluzioni nell’uno contro uno per un esterno? E per un lungo? Dall’alto della sua esperienza trentennale in Italia e oltreoceano, il coach Dan Peterson risponde nel dettaglio a queste e a molte altre domande, applicate a ogni possibile situazione di gioco. Una miniera di risposte e consigli non solo per i giocatori alle prime armi, ma anche per i veterani che desiderano approfondire o perfezionare i più vari aspetti del proprio bagaglio tecnico. Dal trattamento di palla allo smarcamento, dal palleggio al passaggio, dall'uno contro uno al tiro in sospensione: attraverso aneddoti, illustrazioni, esercizi e spiegazioni dettagliate, Dan Peterson ci guida alla scoperta dei 12 fondamentali d'attacco indispensabili per ogni buon cestista. Con i contributi di dodici grandi del basket passato e presente: Marco Belinelli, Gigi Datome, Dino Meneghin, Ettore Messina, Gianmarco Pozzecco, Mike D' Antoni, VittorioGallinari, Kyle Hines, Daniel Hackett, Marco Mordente, Luca Banchi e Marco Bonamico.

Ma chi è il coach Dan Peterson?

Daniel Lowell Peterson detto Dan (Evanston, 9 gennaio 1936), è un giornalista, commentatore televisivo e allenatore di pallacanestro statunitense. Tra le squadre allenate in carriera: l'Università del Delaware, la Nazionale del Cile, la Virtus Bologna, pluricampione d'Italia, e l'Olimpia Milano, con cui ha vinto cinque scudetti, una Coppa dei Campioni e una Coppa Koraé. È autore di numerosi libri, fra cui Basket essenziale (Libreria dello Sport, 2005), Non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente (Cairo 2019), La mia Virtus (Minerva Edizioni 2022). Dal 2012 è membro dell'Italian Basket Hall of Fame.