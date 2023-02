Daniela Santanchè ne è sicura: "La vicepresidenza a Fratelli d'Italia"

"Non mi risulta che nessuno abbia avanzato dei nomi sull'assessorato alla Sanità" ma che in Lombardia "ci sia la vicepresidenza di Fratelli d'Italia lo do per scontato, su questo credo che non ci sia da discutere". Lo ha detto la ministra per il Turismo Daniela Santanchè, coordinatrice lombarda di Fdi, a margine di un incontro organizzato da Coldiretti a Milano. "Ci ritroveremo dopo aver capito quali sono i risultati che ogni movimento politico ha ottenuto - ha aggiunto - e ci siederemo a un tavolo".

Santanchè: "Credo che oggi nessuno si possa arrogare il diritto di scegliere un assessore rispetto a un altro se non lo fa nell'ambito della coalizione"

Ma ad ogni modo "credo che oggi nessuno si possa arrogare il diritto di scegliere un assessore rispetto a un altro se non lo fa nell'ambito della coalizione". Sulla delega alla Sanità, invece, "non è che Fdi tiene a un assessorato piuttosto che a un altro - ha spiegato - ci rendiamo conto di quanto sia importante la Sanità e ne discuteremo". Insomma "non è che io oggi da coordinatore regionale mi metto a fare richieste - ha concluso - anche perché andranno a votare i lombardi e ci faranno capire quale è il partito nel quale loro credono in maniera più ampia".