Daniele Nahum passa ai Riformisti. L'annuncio è questione di giorni

Questione di pochi giorni, forse ore. Il consigliere comunale Daniele Nahum sta per passare al gruppo consiliare dei Riformisti dopo aver abbandonato il Pd (ma ancora - per adesso - non il gruppo). Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano questa sarebbe il primo passaggio dell'esodo di Nahum dal Pd alla nuova forza politica che potrebbe accoglierlo. Nahum ha lasciato i Dem poiché in profondo dissenso e disagio con la posizione tenuta sulla politica estera e in particolare su Israele dopo i terribili attentati di Hamas. Non risulta, ad oggi, nessuna chiamata né messaggio né parola da parte della segretaria Elly Schlein, che dunque pare non essere interessata alla vicenda.

