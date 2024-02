Danneggia auto in sosta di 7 di calciatrici del Milan: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un 33enne marocchino, undici auto parcheggiate, 7 dei quali di proprieta' di altrettante calciatrici del Milan Femminile, che abitano in uno stabile di quella strada. Sul posto l'uomo, irregolare e con precedenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a compiere gesti autolesionistici scagliando testate contro una recinzione metallica e ad opporre resistenza ai militari dell'Arma, i quali lo hanno contenuto con difficolta', conducendolo poi in caserma ove ha reiterato il suo comportamento, fino all'intervento di personale del 118 che lo ha trasportato in codice verde presso l'ospedale Fatebenefratelli, ove e' tuttora sedato e piantonato.