Danni nubifragio: ripristinata il 60% della rete tram. La nota ATM

Grazie al lavoro senza sosta delle squadre di intervento Atm, dai tecnici della manutenzione agli operatori del servizio di superficie che dalla scorsa notte sono impegnati per far fronte all’emergenza, sono stati riparati altri importanti snodi della rete tram, dove alberi caduti e detriti avevano danneggiato gli impianti elettrici e bloccato i binari. Oggi i tram tornano a passare in piazzale Maciachini (linee 2 e 4) Parco Nord (linea 4), Porta Lodovica (linea 15) e via Torino (tram 14)

Prosegue il lavoro congiunto dell’Azienda con i Vigili del Fuoco e le strutture del Comune di Milano

Prosegue il lavoro congiunto dell’Azienda con i Vigili del Fuoco e le strutture del Comune di Milano per liberare ulteriori strade e riportare alla normalità il prima possibile la circolazione di tutte le linee di superficie.

Un ringraziamento particolare da parte dell’Amministratore Delegato di Atm, Arrigo Giana, va a tutte le persone dell’Azienda che stanno lavorando incessantemente per ripristinare le infrastrutture, le reti aeree, i depositi e le località aziendali danneggiate e per restituire quindi alla città e ai clienti il servizio pubblico di trasporto.