Danno fuoco al gel disinfettante, incendio su un tram a Milano

Principio di incendio su un tram di Milano, dove qualcuno ha avuto la pessima idea di dare fuoco al gel disinfettante presente sul mezzo. Come riporta la pagina facebook "Tranvieri di Milano", l'incendio è stato subito spento dal manovratore con l’estintore in dotazione alla vettura. Ma l'atto vandalico avrebbe potuto anche creare conseguenze più gravi, se non fosse stato per il pronto intervento del dipendente Atm.