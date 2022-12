Date regionali, Fontana: "Potrebbe aggiungersi anche il 13/2"

Dovrebbe arrivare entro la settimana la decisione del governo se convocare le elezioni regionali in Lazio e Lombardia solo domenica 12 febbraio o anche lunedi' 13. "Il 12 sicuro, adesso bisogna cercare di capire se il Governo, perche' oggi come oggi a livello legislativo si fa un giorno solo, sta valutando se fare anche il 13 o fare solo il 12. A breve dovremmo avere delle risposte", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento 'L'Italia delle Regioni'. E a chi gli chiedeva se la risposta arriverà entro la settimana, il governatore ha risposto: "Penso di si', perche' poi bisogna convocare subito i comizi, per cui non credo che oltre la settimana. Inizio della prossima al massimo".

Autonomia, Fontana: "Ora rivedere organizzazione dello Stato"

Forse è giunto il momento di rivedere l'organizzazione del nostro Stato". L'ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento al festival 'L'Italia delle regioni' in corso a Milano. "Rispettando i dettami costituzionali le Regioni devono mantenere un ruolo legislativo programmatorio e ci deve essere un ruolo dei Comuni accanto a loro, le Province, che purtroppo con una legge discutibile sono state depotenziate, devono mantenere un ruolo di area vasta e programmatorio nel rapporto piu' diretto con enti locali". "In questo momento - conclude Fontana - le Regioni stanno dando dimostrazione di compattezza e coesione in tutte le scelte da affrontare"