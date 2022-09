Dati falsi per permesso di soggiorno, coppia arrestata a Milano

Gli agenti della polizia di stato di Milano hanno arrestato una coppia di cittadini cinesi di 33 e 30 anni per false attestazioni a Pubblico Ufficiale in concorso. Intorno alle 17.45 si è presentata negli uffici del Commissariato Quarto Oggiaro una coppia di cittadini cinesi per degli adempimenti relativi al soggiorno sul territorio nazionale.

I due si sono finti residenti in zona Quarto Oggiaro

I due hanno dichiarato di essere dei coniugi trentenni residenti in zona Quarto Oggiaro. Il poliziotto, controllando i documenti presentati sul sistema informatico, ha notato che l'uomo era stato da poco denunciato per false attestazioni, truffa e violazione delle norme sul soggiorno.