Ddl Calderoli, Ronzulli: "Autonomia? Approvata con nostri correttivi"

L'autonomia continua ad essere fonte di dibatitto, specie dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del Ddl a prima firma Roberto Calderoli. Ad esprimersi questa volta, durante un evento organizzato da Forza Italia a Milano, è la capogruppo al senato azzurra Licia Ronzulli. "Quella dell'autonomia dal Cdm è una riforma che avevamo promesso - ha detto - per cui i lombardi avevano votato anni fa con un referendum: è stata possibile solo grazie ai correttivi introdotti da Fi senza i quali non sarebbe stata possibile l'approvazione in Consiglio dei ministri. Abbiamo fatto un lavoro di grande mediazione tra esigenza di Nord e Sud - ha fatto sapere - e al bisogno di avere maggiori diritti per tutti gli italiani".