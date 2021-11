Ddl Zan: Sala propone Milano per fare gli Stati Generali sul tema

"Io sono disponibile a convocare una specie di Stati generali con i rappresentanti dei partiti che non vogliono scappare ma che vogliono arrivare a una soluzione su questo tema", quello alla base del Ddl Zan, le discriminazioni, l'omotransfobia. E' la proposta avanzata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, questa sera durante l'evento con Alessandro Zan, 'Non ci fermiamo - per i diritti contro l'odio' al Teatro Elfo Puccini, organizzato dopo la bocciatura in Senato del Ddl.

"Milano e' la citta' con la comunita' lgbtq piu' ampia in Italia - ha osservato - e anche da questo punto di vista deve essere citta' guida". Ecco perche' e' proprio qui che si potrebbero chiamare a raccolta i "rappresentanti convocare di quelle forze politiche che in questa legislatura devono riportare il discorso di questo tema".

"Non voglio organizzare una cosa extra parlamentare - ha aggiunto - ma offrire Milano per una conversazione sana, solida e tranquilla. Milano sa essere avanti. Sappiamo come fare le cose".