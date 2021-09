De Angelis: "Sala? Dimentica di essere sindaco di Città Metropolitana"

“Il sindaco uscente dimentica, e lo ha dimenticato per l’intero mandato, di essere anche il sindaco della Città metropolitana di Milano”. Lo dichiara Franco De Angelis, candidato alle prossime amministrative di Milano con la lista civica di centro destra Luca Bernardo Sindaco. “È assolutamente inaccettabile – prosegue De Angelis- che in questa campagna elettorale Sala continui a parlare di Milano nella sua logica daziaria, dimenticandosi di essere l’amministratore di riferimento di 133 comuni e di un’area di 3 milioni e mezzo di abitanti. In questa logica Milano non potrà mai ambire ad essere considerata ‘europea’ senza raggiungere culturalmente la consapevolezza di essere una metropoli a tutti gli effetti, e non solo essere considerata sotto il profilo economico”.