De Biasio (RAI): ripensare il palinsesto per educare ragazzi e bambini

"In questo periodo di emergenza - dichiara Igor De Biasio, cda RAI - non sono mancate riflessioni sull’offerta della programmazione radiotelevisiva e sul ruolo educativo che Rai può assumere, specialmente per i bambini e ragazzi, costretti a restare lontani dalle Scuole. Non tutte le famiglie hanno gli strumenti informatici per usufruire dei corsi online ed inoltre, lo strumento digitale è meno valido ed efficace per i bambini delle fasce più giovani, che sono quelli che stanno soffrendo maggiormente questa lontananza fisica da Scuola. A mio parere la RAI, supportata fattivamente dal MIUR, deve quanto prima declinare una proposta educativa per gli studenti della scuola primaria e secondaria, dedicando il canale “Rai Scuola” e altri canali come Rai Storia, o Rai Premium, per trasmettere lezioni vere e proprie, con una programmazione di almeno 2 ore dedicate alle diverse annualità scolastiche: 2 ore per gli studenti della prima primaria, 2 ore per la seconda, 2 ore per la terza, e così via fino agli studenti di terza media.In questo modo la televisione si trasformerebbe in uno strumento veramente educativo, con programmi dedicati alle diverse fasce di età, in linea con gli insegnamenti tradizionali che i bambini e i ragazzi hanno seguito fino a poco tempo fa."

"Sottolineo- conclude De Biasio - anche che queste due ore giornaliere di “scuola tramite RAI” si trasformerebbero anche in due ore “libere” per i tanti genitori che lavorano obbligatoriamente da casa ed aiuterebbero i figli a restare al passo con il programma didattico.Un moderno maestro Manzi, un nuovo “Maestro d’Italia” offerto da RAI quale strumento educativo per i più piccoli e un aiuto concreto alle famiglie."