Milano, terremoto in Forza Italia: De Chirico destituito lascia il partito

Forza Italia al Comune di Milano perde un consigliere. Dopo la destituzione da capogruppo a Palazzo Marino e la relativa nomina al suo posto di Luca Bernardo ex candidato sindaco del centrodestra da poco passato a Fi, Alessandro De Chirico annuncia l'addio alla compagine di Forza Italia in consiglio comunale (anche se non al partito).

De Chirico: mai avrei immaginato che il partito avrebbe agito così

"Ho fatto la prima campagna elettorale per Forza Italia nel 1999, 25 anni fa. Mi sono sempre definito un berlusconiano DOC e così sarà per sempre. Oggi - scrive Alessandro De Chirico - incredibilmente sono stato spodestato da capogruppo con un comunicato stampa e una telegrafica comunicazione telefonica del coordinatore cittadino. Per tre anni in assoluta solitudine, visto che Bestetti è entrato in FDI e l'assessore Comazzi era impegnato in Regione, ho lavorato al meglio delle mie possibilità. Ho presentato migliaia di emendamenti alle delibere comunali, ho preparato centinaia di interventi, evidenziando la posizione di Forza Italia, ho dedicato moltissime ore all'ascolto dei cittadini e dei consiglieri municipali del mio partito, e infine ho portato proposte apprezzate anche dal sindaco, come sulla vicenda stadio. Ho fatto un'opposizione dura da un lato, ma fattiva e propositiva dall'altro. Mai avrei immaginato che il partito, a cui ho dedicato 25 anni del mio impegno politico, avrebbe agito così. Per questo motivo lascio immediatamente il gruppo di Forza Italia", conclude De Chirico .