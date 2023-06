De Chirico: "Forza Italia proporrà Berlusconi per il Famedio"

Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune a Milano proporrà il Famedio per Silvio Berlusconi: "Sicuramente proporremo la sua iscrizione nel luogo dove riposano i grandi milanesi perché il presidente è stato un uomo che ha fatto tantissimo per la nostra città. Speriamo di trovare ampia convergenza su questa proposta"

De Chirico: "Una via dedicata a Berlusconi: mettere da parte le divisioni"

De Chirico aggiunge ad Affaritaliani.it Milano: "Penso inoltre che sarebbe doveroso per il Comune di Milano dedicare una via a Silvio Berlusconi. Si mettano da parte le divisioni politiche e si pensi alla grandezza dell'uomo per Milano e l'Italia"