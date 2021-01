Elezioni, De Chirico (FI): centrodestra? "Candidato sia un politico esperto



"Le vicende partitiche lombarde e nazionali stanno occupando l'agenda politica dei leader del centrodestra. Da luglio sento ripetere che tra 15 giorni ci sarà il nome del candidato che sfiderà Sala. Nel frattempo c'è stata un'ondata pandemica e, senza che sia finita la seconda, sta arrivando la terza ondata. Si è votato per un referendum e per alcune elezioni locali. Sono morti Maradona e Paolo Rossi. Sala ha annunciato che si ricandiderà. C'è stato il Natale. Un rimpasto in giunta perché la Lombardia era ultima per vaccini somministrati. Dopo tre giorni la stessa Lombardia era prima per vaccini somministrati. I vaccini nel frattempo sono finiti. Gli italiani non sanno ancora se hanno un governo oppure no. Ogni volta sento dire che il candidato del centrodestra verrà presto svelato- sottolinea Alessandro De Chirico, Consigliere Comunale di Forza Italia a Milano. - Io me lo auguro veramente e continuo a lavorare con determinazione. Ho sentito fare tanti nomi, più o meno noti, con curriculum eccellenti. A mio parere, lo sfidante di Sala - impegnato a inaugurare le mappe di una metropolitana che non c'è e i cui lavori sono in ritardo di 7 anni - deve essere un Politico con la P maiuscola. È il momento di correre: ogni giorno che passa è un giorno perso".