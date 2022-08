De Corato si dimette lunedì. Regione, al suo posto La Russa

Lunedì Riccardo De Corato consegnerà le sue dimissioni ad Attilio Fontana. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, la scelta sarebbe arrivata direttamente dai vertici di Fratelli d'Italia, che - se il governatore sarà d'accordo - vorrebbero proporre come suo sostituto Romano La Russa.

Fratello di Ignazio, Romano La Russa è uno dei candidati che concorreranno alle prossime elezioni regionali

Fratello di Ignazio e già assessore regionale, Romano La Russa è uno dei candidati che concorreranno alle prossime elezioni regionali, e arrivarci da assessore è sicuramente una spinta in più a livello elettorale. L'addio di De Corato alla giunta farà sì che torni ad essere consigliere regionale, almeno fin quando l'assemblea non ratificherà le sue dimissioni anche da consigliere. Cosa che non avverrà fino al 27 settembre: fino ad allora Franco Lucente, che era subentrato in consiglio proprio per la nomina di De Corato ad assessore, uscirà dall'assemblea, per poi rientrarvi una volta accettate le dimissioni anche da consigliere di De Corato, che nel frattempo siederà nel nuovo parlamento a trazione centrodestra.

fabio.massa@affaritaliani.it