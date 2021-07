De Donno suicida, il web si incendia: "Covid, medico lasciato solo"

De Donno suicida a 54 anni: curava il Covid con il plasma autoimmune

L'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, e' stato trovato morto nella sua abitazione di Curtatone, nel Mantovano. Stando a quanto riporta la 'Gazzetta di Mantova' si sarebbe tolto la vita a 54 anni. Nelle prime fasi della pandemia, era stato tra i primi a provare a curare il Covid col plasma iperimmune, terapia attorno alla quale, dopo un primo entusiasmo iniziale, si creo' un certo scetticismo. A inizio giugno si era dimesso dall'ospedale di Mantova per cominciare, pochi giorni fa, a esercitare come medico di base a Porto Mantovano.

Il web si incendia: "Medico lasciato solo"

La notizia del suicidio di De Donno ha scatenato il popolo del web. Su Twitter la notizia e' gia' la seconda in tendenza, e in tanti "accusano" il mondo della scienza di aver lasciato "solo" il medico. "Troppe calunnie, insulti, irrisione dei colleghi da talk tv col sopraccio'. Gli stessi che ci impongono il #greenpass" scrive la giornalista Mariagiovanna Maglie, che in un'ora ha gia' collezionato oltre mille like. Molti non credono che il medico si sia tolto la vita. "Suicida? Siamo sicuri? Questa storia e' inquietante e surreale" scrive Filippo. "Questo suicidio in realta' e' un omicidio che ha mandanti ed esecutori conosciuti" calca la mano Massimo. "Dietro il presunto suicidio di #DeDonno c'e' un uomo lasciato solo, un medico che aveva dedicato tutto alla sua cura e le sue ricerche" twitta Alex. A commentare la notizia, dubitando che si tratti di suicidio, anche molti cosiddetti mattonisti, gli utenti che hanno un mattone al fianco del proprio nome e che si riconoscono spesso nelle posizioni dei no-vax.