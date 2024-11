E' morto il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti

E' deceduto stamattina Gianni Ferretti, il sindaco di Rozzano rieletto a furor di popolo pochi mesi fa. Era in convalescenza dopo un intervento, presso l'Humanitas di Rozzano. Se ne è andato, per me e per molti rozzanesi come me, un amico. Una persona che ha saputo interpretare la politica come servizio, senza chiedere soldi alla politica, senza chiedere favori alla politica, senza chiedere sconti alla politica. Una persona limpida. Una persona che aveva tutta la mia stima e il mio affetto, in un rapporto nato con una contrapposizione e terminato con quella che ritenevamo entrambi una amicizia fatta di idee e intelligenza. E' una perdita soprattutto per la città di Rozzano, che non ha più un primo cittadino di specchiata onestà e di vero amore per il bene pubblico. Ed è una perdita per la sua famiglia, che adorava, e per i suoi amici. Riposi in pace.