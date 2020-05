Decessi alla Don Gnocchi, i familiari chiedono il risarcimento danni

Le famiglie delle persone decedute durante la pandemia chiedono un risarcimento danni in sede civile alla Fondazione Don Gnocchi di Milano. "L'iniziativa - spiega il loro legale, Clemente Reboa - e' parallela e non si sovrappone a quella penale perche' e' relativa alla responsabilita' civile organizzativa della Fondazione e non ai singoli comportamenti delle persone sulle quali indaga la Procura e, dal punto di vista tecnico, e' in un certo senso anche nell'interesse della controparte, dato che le permette di coinvolgere la propria compagnia assicuratrice. Secondo Reboa, "in sede civile sara' molto difficile negare un risarcimento alla luce degli elementi probatori contenuti nelle venti pagine che abbiamo voluto portare a conoscenza della Fondazione, anche al fine di esercitare tempestivamente il diritto di difesa". In questo documento, si fa riferimento a "protocolli operativi che non erano adeguati a garantire la sicurezza dei degenti dal rischio di infezione ospedaliera perfino nella situazione precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria". I familiari chiedono sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale e, tramite il loro avvocato, invitano la Fondazione ad aprire "un tavolo di trattativa per la definizione stragiudiziale del quantum dovuto"