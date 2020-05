Decessi alla Don Gnocchi, la Rsa: "Nessun risarcimento ai familiari"

La dirigenza della Rsa Don Gnocchi risponde risolutamente ai parenti dei malati Covid che hanno presentato denuncia per avere risarcimento in sede civile: "Nessuna disponibilità ad aprire alcun tavolo di trattativa, attesa l’insussistenza di alcun profilo di responsabilità della Fondazione Don Gnocchi". Sono decine le richieste di risarcimento danni pervenute e c'è una inchiesta coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano per individuare eventuali responsabilità. Ma "ogni iniziativa giudiziaria che verrà avanzata sarà debitamente contrastata nelle competenti sedi", spiega la dirigenza. Con una lettera, è ribadito che la Fondazione ha "sempre agito in modo corretto seguendo le procedure e adottando le misure cautelative definite dall’Istituto superiore di Sanità (...) Sotto questo profilo, si contestano in modo fermo e deciso tutte le insinuazioni e accuse, anche di pretese negligenze e gravi omissioni".

All'orizzonte c'è l'avvio di una maxi class action da parte di familiari di una ventina di residenze assistenziali lombarde, da parte di un comitato coordinato da Alessandro Azzoni.