Decreto Rilancio, acconto da 52,7 milioni per Milano

Quasi 120 milioni di euro per Roma e Milano: 66,7 in favore della Capitale e 52,7 per il capoluogo Lombardo. E poi 18 milioni di euro per Torino, 13 Napoli, 11.9 Genova, 10,6 Venezia, 6,5 Palermo e 4,9 per Bari. Sarebbe questa, a quanto trapela da fonti qualificate, la ripartizione per le principali citta' italiane dell'acconto da 900 milioni di euro stanziato dal governo in favore del Comuni come anticipo del contributo straordinario di 3 miliardi previsto dal Decreto Rilancio. Uno stanziamento in in favore degli enti locali, privati di risorse soprattutto di tipo fiscale dall'epidemia di Covid-19. Ad uno dei centri urbani piu' colpiti dalla pandemia come Bergamo spetterebbero poco meno di 3 milioni di euro, 4 invece andrebbero a Brescia. Per Firenze e Bologna ci sarebbero invece rispettivamente 10,7 e 10,2 milioni