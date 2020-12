Del Debbio, Crolla e altri. Ma Mr. X si chiama Rasia

Non si sa se è Mister X o mister Y. Ma di certo la scelta di Beppe Sala di correre per la riconferma sta portando una accelerazione anche nel centrodestra. Dopo Maurizio Dallocchio, professore della Bocconi, e Paolo Veronesi, medico e figlio del celebre oncologo, rimangono in lizza per la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia Simone Crolla della Camera di Commercio Americana, e Paolo Del Debbio (come ha rivelato true-news.it). Il conduttore televisivo è stato testato da Swg, ma non si sa se dalla Lega o da Forza Italia. E dunque, mister X potrebbe essere Roberto Rasia. Nato nel 1974 e dirigente d’azienda, fa il comunicatore e il formatore professionista e scrive libri. "Da 22 anni mi occupo con passione principalmente di gestione di uomini e progetti complessi, di comunicazione efficace e di formazione comportamentale - scrive sul suo sito internet - Dotato di uno spiccato senso civico, sono molto riconoscente alla città di Milano, che mi ha accolto quando a 23 anni mi sono trasferito dalla natìa Genova per cercare lavoro. Arrivato da stagista a Milano, vi ho messo radici, tanto da trasformarla nella mia città, che amo profondamente e che mi ha consentito di raggiungere le mete professionali e umane attuali. Oggi sono da tre anni il Direttore Comunicazione e Formazione del Gruppo Pellegrini e affianco il Presidente Ernesto Pellegrini e la figlia Valentina".

