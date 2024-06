Delitto davanti all'Ortomercato di Milano: arrestati tre uomini

La polizia di Stato nei giorni scorsi ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per tre uomini, accusati del concorso nell'omicidio volontario di Jhonny Sulejmanovic, il 18enne di Torino con origini bosniache ucciso nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorso a Milano in via Varsavia. Gli arrestati sono Roberto Ahmetovic, 33 anni, il cognato Jagovar, 38 anni, e Rubino Sulejmanovic, 35 anni. Con un quarto uomo, ancora da rintracciare, intorno alle 3 di notte avrebbero assalito il Fiat Ducato parcheggiato di fronte all'Ortomercato in cui stavano dormendo Jhonny e la moglie Samantha. Secondo le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dal pm Pasquale Addesso, dopo aver colpito il furgone con spranghe e bastoni, uno del gruppo degli aggressori avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco calibro 7.65 GLF, di cui tre colpivano il 18enne.