Delitto di Senago, aperto un fascicolo per fuga di notizie

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per fuga di notizie relativamente all'uccisione di Giulia Tramontano. Si tratta di una inchiesta parallela e autonoma rispetto a quella del femminicidio di Senago. Lo ha anticipato il Corriere della Sera e fonti giudiziarie hanno quindi confermato. Gli inquirenti stanno facendo accertamenti su ciò che è stato riportato dai media e su presunte fughe di notizie con riferimento in particolare al decreto Cartabia sulla presunzione di innocenza che, sottolinea Ansa, ha stretto le maglie e i canali di comunicazione nei casi di cronaca nera e giudiziaria. Iscriviti alla newsletter