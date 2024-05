Delitto di Senago, in aula i carabinieri intervenuti sulla scena del crimine

Nuova udienza a Milano del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, il barman imputato per avere ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza. Il delitto è stato commesso il 27 maggio del 2023 a Senago, nel Milanese. L'uomo è anche accusato di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non volontaria.

Le pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella ad inizio giornata hanno chiamato a deporre in aula i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Milano. Sul banco dei testimoni, racconta LaPresse, il colonnello Marchetti, responsabile della sezione investigazioni scientifiche di Milano, che ha coordinato il sopralluogo sulla casa di via Novella a Senago, teatro dell’omicidio commesso con 37 coltellate, e i rilievi sull’auto del 31enne, una Ford T-Roc bianca. Impagnatiello è presente in aula assistito dalle avvocate Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. La famiglia di Tramontano, parte civile, è difesa dall'avvocato Giovanni Cacciapuoti.

Il salotto di casa era stato preparato prima dell'omicidio

Come emerso da una precedente udienza, i carabinieri hanno trovato l'appartamento del delitto in ordine: "Ci sono evidenze che riguardano alcuni accessori di casa che ci inducono a pensare che la scena del crimine sia stata preparata, perché sono state trovate tracce di sangue sotto il tappeto e non sopra. È stato arrotolato prima di sferrare le coltellate", era stata una testimonianza di un militare.