Delitto di Senago, oggi in aula i dettagli dell'autopsia

Nuova udienza in Tribunale a Milano per il delitto di Senago. In aula anche Alessandro Impagniatiello, il barman che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. "Udienza tosta", si e' limitata a commentare Giulia Gerardini, legale dell'imputato, al suo ingresso in aula, prima di consultarsi brevemente con il suo cliente, come riferisce l'agenzia Nova. Non saranno invece presenti i familiari di Giulia. Saranno sentiti quattro medici legali che hanno eseguito l'autopsia sul corpo della donna.

Udienza determinante per stabilire premeditazione e crudeltà

"Oggi è prevista l'escursione del professor Gentilomo e degli altri medici che hanno svolto le indagini tossicologiche e necroscopiche sui resti mortali di Giulia, quindi l'odierna udienza sarà determinante per verificare il riscontro rispetto a tutte quelle che sono le contestazioni del capo di imputazione e per quanto concerne la somministrazione del veleno", ha chiarito l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale famiglia Tramontano, poco prima di entrare in Corte d'Assise d'Appello.

"Oggi non saranno presenti i familiari perché è una cosa che li tocca in una maniera che è facile da immaginare. La testimonianza con ogni probabilità sarà accompagnata anche con delle slide, insomma è stata più opportuna la scelta condivisa anche con la difesa di non presenziare", ha proseguito il legale come riferisce LaPresse: "E' un'udienza determinante ai fini del riscontro di una serie di elementi che non sono soltanto quelli della premeditazione ma anche della crudeltà", ha concluso.

I familiari di Giulia: "Giustizia per te e Thiago"

"Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita affinche' sia tolta la liberta' per sempre a chi ti ha negato la possibilita' di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giuliè". Lo ha scritto oggi su Instagram Mario Tramontano, fratello della ventinovenne Giulia. "Nulla ci restituira' Giulia, abbiamo gridato a voce alta e lo faremo ancora affinche' sia fatta giustizia per lei e Thiago", ha scritto sempre sui social invece il padre della ragazza. E la madre di Giulia: "Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago",