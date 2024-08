Delitto di Sharon Verzeni, il compagno convocato in caserma

Sergio Ruocco e' stato convocato in caserma dai carabinieri per essere sentito nell'ambito delle indagini sul delitto della fidanzata Sharon Verzeni a Terno d'Isola, nella Bergamasca. A quanto viene riferito da fonti investigative, viene ascoltato come persona informata sui fatti.