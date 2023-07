Delitto Tramontano: Impagnatiello non ha avuto complici

Alessandro Impagnatiello ha fatto tutto da solo: è stata esclusa l'ipotesi di un complice nell'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne compagna del barman incinta al settimo mese trucidata con 39 coltellate nel loro appartamento a Senago, nel Milanese, lo scorso 27 maggio. E' la certezza alla quale sono giunti gli inquirenti, che hanno escluso l'intervento di qualche famigliare o amico del barman anche per disfarsi del corpo della giovane, abbandonato in un'area di via Monte Rosa dopo essere stato bruciato nella vasca da bagno e nel box. Scagionata dunque la madre, che avrebbe aiutato il figlio solo nelle ricerche di Giulia Tramontano dopo la sua scomparsa, una messincena del killer.

Delitto Tramontano, esclusa anche la pista dell'avvelenamento con topicida

Come riferisce Fanpage, esclusa anche la pista dell'avvelenamento tramite topicida. I magistrati lavorano per stabilire se si sia trattato di omicidio premeditato e se Giulia Tramontano è morta dopo la prima coltellata o solo dopo diversi fendenti. Su questo si determinerà l'eventuale aggravante della crudeltà.