Delitto Tramontano, la mamma di Giulia in aula con la spilla della figlia uccisa. FOTO

Delitto Tramontano, i famigliari di Giulia con la spilla della figlia uccisa



Loredana Femiano, madre di Giulia Tramontano, con il fratello Mario, e la figlia Chiara Tramontano, sorella di Giulia, indossano una spilla con la foto della 29enne incinta che accarezza il pancione mentre sono in aula nel corso dell'udienza a Milano per il processo ad Alessandro Impagnatiello, per cui la procura ha chiesto l'ergastolo per l'omicidio della convivente. Tramontano era incinta di sette mesi del figlio che avrebbe chiamato Thiago quando è stata uccisa da Impagnatiello.