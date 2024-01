Delitto Tramontano, otto mesi dopo inizia il processo contro Impagnatiello

E' il giorno del processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, il barman che ha ucciso a Senago, nel Milanese, la propria compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese del loro figlio Thiago. L'accusa chiede l'ergastolo per il delitto, avvenuto otto mesi fa. Atteso in aula a Milano lo stesso Impagnatiello. La corte presieduta da Antonella Bertoja, già giudice in primo grado del processo a Massimo Bossetti, dovrà stabilire se ammettere le telecamere in aula, decidere la lista dei testimoni e riconoscere le parti civili, quindi fissare il calendario del processo, come riporta Adnkronos.

Giulia Tramontano uccisa con 37 coltellate

Il delitto la sera del 27 maggio del 2023 a poche ore dall'incontro di Giulia con l'altra donna di Impagnatiello, una collega ignara di quella relazione ufficiale. Giulia è stata raggiunta da 37 coltellate a collo, schiena e viso, nove delle quali sferrate quando lei era ancora in vita. Impagnatiello ha quindi cercato di bruciare il cadavere nella vasca da bagno, per poi nascondere il corpo nel garage. Quindi un nuovo tentativo di dare fuoco al corpo e la scelta finale di occultare i resti della povera Giulia in un anfratto dietro a un box.

Le ricerche di veleno per topi online di Impagnatiello

Le successive indagini hanno consentito di apprendere come il barman da tempo stesse facendo inquietanti ricerche online sugli effetti del veleno per topi, veleno, fatto poi effettivamente ingerire per mesi all'inconsapevole vittima e in tale quantità da raggiungere anche il feto.

Delitto Tramontano, la difesa nomina uno psichiatra e una psicologa

La difesa ha nominato lo psichiatra Raniero Rossetti e la psicologa Silvana Branciforti per sperare di ottenere una perizia psichiatrica che stabilisca la volontà di intendere e di volere di Impagnatiello al momento del fatto. Ma i legali dei familiari di Giulia hanno a loro volta chiamato in causa esperti in grado di replicare a questa linea.

Il padre di Giulia Tramontano: "Non ci fermeremo davanti a niente e nessuno"

"Non ci fermeremo davanti a niente e nessuno, finché non avremo giustizia". Lo dice a LaPresse Franco Tramontano, padre di Giulia, in arrivo a Milano insieme alla famiglia per l'inizio del processo ad Alessandro Impagnatiello. "La nostra forza sono Giulia e Thiago. Loro ci daranno la forza, sempre e per sempre", conclude il signor Tramontano.