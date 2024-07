Deliveroo e Amsa ancora insieme per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti

Amsa e Deliveroo rinnovano anche quest’anno il loro impegno per aiutare i milanesi a differenziare correttamente le confezioni di cibo utilizzate per il servizio di consegne a domicilio, supportando al contempo i ristoratori locali nella scelta di imballaggi riciclabili. La campagna di sensibilizzazione sarà promossa a Milano dalla piattaforma leader dell’online food delivery e dalla Società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, grazie all’accordo firmato da Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy, e Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa.

Al centro dell’iniziativa c’è lo speciale sacchetto che verrà utilizzato dai ristoranti aderenti per le consegne. Appositamente creato dai due partner, offrirà ai cittadini tutte le informazioni necessarie per una corretta differenziazione dei contenitori ricevuti ordinando online: grazie ad un apposito QR code, si potrà accedere facilmente alle istruzioni per separare i vari componenti e ridurne l’ingombro.

Durante la campagna, inoltre, Deliveroo fornirà a tutti i clienti e ai ristoranti partner in città una guida digitale su come separare correttamente i rifiuti, selezionare materiali sostenibili e riciclabili per il packaging del cibo destinato al delivery. Un supporto ulteriore alla comunità locale, realizzato con Amsa per promuovere una raccolta differenziata ancora più precisa e consapevole.